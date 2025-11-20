Подорвавшего автомобиль полковника в Москве приговорили к 25 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего в июле 2024 г. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, суд назначил Серебрякову штраф в размере 1 млн руб. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала полиция страны. Тогда мужчина заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.
Газета «Коммерсантъ» сообщала, что пострадавшим якобы был 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. Позже Торгашев опроверг эту информацию, заявив, что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля, а сообщения об их ранении являются фейком.
В январе Замоскворецкий суд Москвы переквалифицировал обвинение Серебрякову. Изначально его обвиняли по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство).