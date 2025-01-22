Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве переквалифицировали обвинение
Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего. Ему также переквалифицировали обвинение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Серебряков останется под стражей до 24 апреля. Теперь его обвиняют не по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), а по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Он также обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ).
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала турецкая полиция. Мужчина заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что пострадавшим якобы был 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. Позже Торгашев опроверг эту информацию, заявив, что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля, а сообщения об их ранении являются фейком.