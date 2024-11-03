Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве
Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серебрякова», – говорится в материалах.
Серебрякову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала турецкая полиция.
Мужчина заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет (СК) России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что пострадавшим якобы стал 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. По данным издания, рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Позже Торгашев заявил «РИА Новости», что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, а информацию об их ранении он назвал фейком.