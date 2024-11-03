Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что пострадавшим якобы стал 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. По данным издания, рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Позже Торгашев заявил «РИА Новости», что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, а информацию об их ранении он назвал фейком.