Росавиация: все временно закрытые с 2022 года аэропорты готовы к открытию

Росавиация: все временно закрытые с 2022 года аэропорты готовы к открытиюОднако решение остается за Минобороны РФ
Росавиация готова открыть все российские аэропорты, которые приостановили работу в 2022 г. Приоритетом является безопасность полетов, заявил ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.
Он отметил, что окончательное решение принимает Минобороны РФ. Только после положительного ответа от оборонного ведомства Росавиация начнет формальный процесс по открытию воздушных гаваней, рассказал Ядров.
В настоящий момент временно не работают аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.
14 октября глава Минтранса РФ Андрей Никитин также заявил, что ведомство работает над открытием аэропортов, которые закрылись в связи с проведением спецоперации, но оно зависит от вопросов безопасности.
11 сентября Минтранс сообщил, что аэропорт Краснодара «Пашковский», закрытый с 2022 г., вновь открыт для обслуживания рейсов. Воздушная гавань прекратила работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности. Летом прошлого года аэропорт отремонтировали, обновили фасады и парковочную зону.