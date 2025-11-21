Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Dubai Airshow возобновили полеты после крушения истребителя Tejas

Ведомости

Летная программа Dubai Airshow возобновлена после паузы, связанной с крушением индийского истребителя Tejas. О возобновлении выступлений сообщает ТАСС.

Катастрофа произошла на глазах у зрителей во время выполнения фигуры «Бочка». По предварительным данным, пилот не успел катапультироваться и получил смертельные травмы. В ВВС Индии сообщили о создании следственной комиссии для выяснения причин аварии.

Tejas относится к легким многоцелевым истребителям четвертого поколения. Разработка самолета велась с 1980-х гг., поставки в ВВС Индии стартовали в 2015 г. В августе 2025 г. сообщалось, что правительство Индии одобрило поставку еще 97 машин. Самолеты оснащаются американскими двигателями F404.

Dubai Airshow в 2025 г. проходит с 17 по 21 ноября. На нем демонстрируют разработки в сфере авиации, космоса и обороны, а также проводят летные показы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её