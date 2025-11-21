На Dubai Airshow возобновили полеты после крушения истребителя Tejas
Летная программа Dubai Airshow возобновлена после паузы, связанной с крушением индийского истребителя Tejas. О возобновлении выступлений сообщает ТАСС.
Tejas относится к легким многоцелевым истребителям четвертого поколения. Разработка самолета велась с 1980-х гг., поставки в ВВС Индии стартовали в 2015 г. В августе 2025 г. сообщалось, что правительство Индии одобрило поставку еще 97 машин. Самолеты оснащаются американскими двигателями F404.
Dubai Airshow в 2025 г. проходит с 17 по 21 ноября. На нем демонстрируют разработки в сфере авиации, космоса и обороны, а также проводят летные показы.