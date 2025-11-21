Минтранс не видит необходимости в введении прав для водителей СИМ
На данный момент вопрос о необходимости водительских прав для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) не рассматривается. Об этом сообщил и.о. замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ведомство поддерживает введение дополнительных правил для регулирования СИМ, включая частные средства индивидуальной мобильности. Вместе с этим сейчас речи о необходимости получения водительских прав для пользователей СИМ не идет.
По информации Чередниченко, в сентябре 2025 г. Минтранс совместно с МВД внесет изменения в дорожную карту по СИМ. Они предусматривают обязательную регистрацию всех средств индивидуальной мобильности, включая кикшеринговые и частные.
Чередниченко также отметил, что в будущем планируется обсуждение вопроса о повышении минимального возраста для использования СИМ с 14 до 16 лет.
21 ноября «Ведомости» писали, что курьеров, которые доставляют заказы на транспорте с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт (к примеру, на электровелосипеде), хотят обязать получать водительские удостоверения, как для управления мопедом (категория «М»).