Минтранс не видит необходимости в введении прав для водителей СИМ

21 ноября «Ведомости» писали, что курьеров, которые доставляют заказы на транспорте с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт (к примеру, на электровелосипеде), хотят обязать получать водительские удостоверения, как для управления мопедом (категория «М»).