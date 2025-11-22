Лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после отмены захода в Стамбул
На борту судна находились 620 пассажиров и около 430 членов экипажа, уточнили в компании.
Судно не допустили в турецкий порт 20 ноября из-за отсутствия разрешения от портовых властей, сообщили ранее в «Аквилоне». Причины отказа не были озвучены. После 16-часового ожидания лайнер направился в Сочи. В компании подчеркнули, что это первый случай отказа в заходе в порт Стамбула за всю историю маршрутов Astoria Grande.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пообещали, что пассажиры круизного лайнера получат компенсации – будет возвращена стоимость оплаченных экскурсий в Стамбуле, а также начислено по 25 евро на бортовые счета каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания.
В начале ноября грузопассажирскому парому Seabridge из турецкого Трабзона не разрешили пришвартоваться в порту Сочи, судно вернулось обратно спустя несколько суток ожидания. На борту находились 20 пассажиров: два гражданина Турции и 18 россиян.