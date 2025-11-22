Лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после отмены захода в Стамбул

Судно не допустили в турецкий порт 20 ноября из-за отсутствия разрешения от портовых властей, сообщили ранее в «Аквилоне». Причины отказа не были озвучены. После 16-часового ожидания лайнер направился в Сочи. В компании подчеркнули, что это первый случай отказа в заходе в порт Стамбула за всю историю маршрутов Astoria Grande.