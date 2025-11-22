Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после отмены захода в Стамбул

Ведомости

Круизный лайнер Astoria Grande, не сумевший на этой неделе зайти в порт Стамбула, прибыл в Сочи. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на пресс-службу судоходной компании «Аквилон» – генерального агента по продажам Astoria Grande.

На борту судна находились 620 пассажиров и около 430 членов экипажа, уточнили в компании.

Судно не допустили в турецкий порт 20 ноября из-за отсутствия разрешения от портовых властей, сообщили ранее в «Аквилоне». Причины отказа не были озвучены. После 16-часового ожидания лайнер направился в Сочи. В компании подчеркнули, что это первый случай отказа в заходе в порт Стамбула за всю историю маршрутов Astoria Grande. 

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пообещали, что пассажиры круизного лайнера получат компенсации – будет возвращена стоимость оплаченных экскурсий в Стамбуле, а также начислено по 25 евро на бортовые счета каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания.

В начале ноября грузопассажирскому парому Seabridge из турецкого Трабзона не разрешили пришвартоваться в порту Сочи, судно вернулось обратно спустя несколько суток ожидания. На борту находились 20 пассажиров: два гражданина Турции и 18 россиян.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте