Генералу Росгвардии Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Росгвардия и Научно-исследовательский институт «Восход» заключили три контракта на многомиллионные суммы. Документы касались разработки специального ПО для обработки информации. Варенцов и Чепкасов должны были контролировать исполнение контрактов. В 2021-2023 гг. они при этом превысили свои должностные полномочия и приняли оборудование, которое не соответствовало требуемому государством качеству.