Генералу Росгвардии Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн

Ведомости

Московский гарнизонный военный суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста экс-главе департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову. Теперь он должен соблюдать запрет на совершение определенных действий, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», – рассказал агентству собеседник.

Издание отмечает, что, несмотря на это, другой подсудимый по делу, экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов, остался под домашним арестом. Меры пресечения обоих обвиняемых продлены до 31 января.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Росгвардия и Научно-исследовательский институт «Восход» заключили три контракта на многомиллионные суммы. Документы касались разработки специального ПО для обработки информации. Варенцов и Чепкасов должны были контролировать исполнение контрактов. В 2021-2023 гг. они при этом превысили свои должностные полномочия и приняли оборудование, которое не соответствовало требуемому государством качеству.

Преступные действия обвиняемых принесли государству материальный ущерб в размере более 350 млн руб. Суд арестовал их имущество по ходатайству следователя.

Варенцова задержали в апреле 2025 г. в Москве. Чепкасова задержали в марте того же года. Тогда им вменяли ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

