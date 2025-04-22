ТАСС: по делу о мошенничестве задержан генерал Росгвардии Варенцов
В Москве задержали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Варенцов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Собеседник агентства уточнил, что по этому делу также был задержан начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов месяцем ранее.
В феврале военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн руб. Рябых обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере), наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.