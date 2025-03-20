Следователи задержали начальника центра информационных технологий Росгвардии
Следователи задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что Чепкасов стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.
В 235-м гарнизонном военном суде агентству уточнили, что получили ходатайство следствия об аресте Чепкасова и отказались от других комментариев.
17 февраля военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн руб. ТАСС писал, что Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным агентства, Рябых был уволен с занимаемого поста.