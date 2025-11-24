ФНС попросила кабмин о возможности бесплатного обмена документами для бухучета

Речь идет о компаниях, которые с 2026 г. впервые станут плательщиками НДС. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые поэтапно снижают порог доходов за предыдущий год для начала уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Порог снизится с 60 до 20 млн руб. в 2026 г., в 2027 г. – до 15 млн руб., с 2028 г. – до 10 млн руб.