ФНС попросила кабмин о возможности бесплатного обмена документами для бухучета

Ведомости

Федеральная налоговая служба обратилась в правительство России с просьбой сделать бесплатным обмен документами для компаний и предпринимателей, использующих бумажный документооборот. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель службы Даниил Егоров.

По его словам, таким фирмам дорого обходится покупка программ по электронному учету.

«Поэтому мы не можем предложить им, например, автоУСН. Мы попросили правительство дать нам возможность сделать для них бесплатный обмен документами», – отметил он.

Егоров также добавил, что, возможно, скоро ФНС сможет предложить какое-то решение по данному вопросу.

Речь идет о компаниях, которые с 2026 г. впервые станут плательщиками НДС. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые поэтапно снижают порог доходов за предыдущий год для начала уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Порог снизится с 60 до 20 млн руб. в 2026 г., в 2027 г. – до 15 млн руб., с 2028 г. – до 10 млн руб.

