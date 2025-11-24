Глава ФНС: большинство новых налогоплательщиков выбрали ставку НДС 5%

20 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Было также одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС: до 20 млн руб. – с 2026 г., до 15 млн руб. – с 2027 г., до 10 млн руб. – с 2028 г.