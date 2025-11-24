ФАС выявила несоответствия в тарифах на утилизацию ТКО

В ходе анализа было выявлено, что у региональных операторов отсутствовал анализ бюджетных субсидий и утверждения долгосрочных параметров регулирования. Кроме того, учет в тарифах расходов на инвестиции был в размерах, превышающих объемы финансирования, а также расходов компании в размере, превышающем заявленные ею потребности.