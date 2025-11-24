Газета
Общество

ФАС выявила несоответствия в тарифах на утилизацию ТКО

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила несоответствия в тарифах на утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) и потребовала исключить из них 11,3 млрд руб. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В ходе анализа было выявлено, что у региональных операторов отсутствовал анализ бюджетных субсидий и утверждения долгосрочных параметров регулирования. Кроме того, учет в тарифах расходов на инвестиции был в размерах, превышающих объемы финансирования, а также расходов компании в размере, превышающем заявленные ею потребности.

Операторы также включали в тарифы затраты на обработку ТКО, не приводящие в дальнейшем к снижению массы отходов, которые подлежат захоронению. С региональным оператором, выбранным по итогам несостоявшегося конкурса, заключали соглашения на срок более 1 года, добавили в ФАС.

Правительство направит по 6 млрд рублей нескольким регионам на переработку ТКО

Политика / Власть

По результатам проверок ведомство выдало 64 предписания об устранении нарушений региональным органам тарифного регулирования. Проверки проводились у операторов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

5 ноября ФАС России возбудила дело о картеле на торгах по транспортировке ТКО в Забайкальском крае общей суммой 4,4 млрд руб. В отношении участников – ООО «Автолидер», «Мехуборка Забайкалье», «Трансвэй», «Эко-гарант» и другого хозяйствующего субъекта – могут применить оборотные штрафы.

