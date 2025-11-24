Минэк анонсировал «пересборку» модели привлечения трудовых мигрантов

В октябре президент Владимир Путин подписал обновленную концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 гг. Планируется за эти годы увеличить долю иностранцев, привлекаемых по целевому организованному набору исходя из потребностей экономики. Власти намерены ускорить переход к модели целевого оргнабора, при которой иностранец работает у конкретного работодателя, на определенном рабочем месте и в установленный срок на основании трудового договора и разрешения на работу. Для этого предусмотрены доработка механизмов оргнабора и создание соответствующей инфраструктуры, а также цифровизация процедуры привлечения иностранных граждан к работе в России.