Минэк анонсировал «пересборку» модели привлечения трудовых мигрантов
Правительство «пересобирает» систему привлечения иностранной рабочей силы – с усилением контроля и привязкой квот к конкретным проектам. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.
По его словам, речь идет о повышении гибкости рынка труда, развитии программ ускоренного переобучения, стимулировании найма и мобильности работников. А также о более четком разделении сфер, где нужно развивать внутреннюю трудовую мобильность, и направлений, где необходимо привлечение иностранной рабочей силы.
« Это и создание системы контроля, и перестройка квотного механизма под конкретные проекты», – заявил Колесников, выступая на межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России» (цитата по ТАСС).
Он добавил, что регионам предстоит выстроить собственные системы работы с иностранной рабочей силой с учетом запросов бизнеса. Параллельно прорабатываются меры по развитию удаленной занятости. Совместно с Минтрудом готовятся поправки, которые позволят снять ограничения на сверхурочную работу за дополнительную оплату.
В октябре президент Владимир Путин подписал обновленную концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 гг. Планируется за эти годы увеличить долю иностранцев, привлекаемых по целевому организованному набору исходя из потребностей экономики. Власти намерены ускорить переход к модели целевого оргнабора, при которой иностранец работает у конкретного работодателя, на определенном рабочем месте и в установленный срок на основании трудового договора и разрешения на работу. Для этого предусмотрены доработка механизмов оргнабора и создание соответствующей инфраструктуры, а также цифровизация процедуры привлечения иностранных граждан к работе в России.
17 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников также анонсировал перевод мигрантов на принцип «приехал, подработал, уехал». Он подчеркивал, что в условиях дефицита кадров Россия в долгосрочной перспективе не планирует серьезно полагаться на труд мигрантов, рассматривая их как временный инструмент. По его словам, главная ставка делается на рост производительности труда.