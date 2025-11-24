Мосгорсуд утвердил решение по иску родственниц Жириновского к его сыновьям

В 2023 г. Олег Эйдельштейн просил суд признать его сыном Жириновского. Эйдельштейн является внебрачным сыном Жириновского. В 2017 г. работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика.