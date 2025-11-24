Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мосгорсуд утвердил решение по иску родственниц Жириновского к его сыновьям

Ведомости

Мосгорсуд оставил без изменений отказ в признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного Владимиром Жириновским с его сестрой Любовью Жириновской. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Иск был подан наследницами Жириновского – Еленой Листопадовой и Натальей Соколовой – к наследникам, Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсии. Истцы считают, что договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный в 2016 г., недействителен, поскольку Любовь Жириновская в момент его заключения не была способна понимать значение своих действий или руководить ими.

Истцы просили суд вернуть квартиру в состав наследственного имущества Любови Жириновской, которая умерла в 2020 г. Однако суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили эти требования.

В 2023 г. Олег Эйдельштейн просил суд признать его сыном Жириновского. Эйдельштейн является внебрачным сыном Жириновского. В 2017 г. работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика. 

Жириновский умер 6 апреля 2022 г. на 76-м году жизни.

Читайте также:Зачем ЛДПР вернула к жизни «Блок Жириновского»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь