Суд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом

1 июля 2025 г. Мосгорсуд вынес Иванову приговор по обвинению в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, отклонив большинство жалоб защиты. 11 ноября Иванов также признал долг перед банком ПСБ и ходатайствовал об открытии процедуры реализации своего имущества.