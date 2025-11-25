Газета
Главная / Общество /

Суд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротство бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13,5 лет по делу о растрате, и открыл процедуру реализации его имущества, передает «РИА Новости». Требование об объявлении чиновника банкротом представлял банк ПСБ.

По данным агентства, суд посчитал обоснованными требования кредитной организации на общую сумму около 228 млн руб. Они включены в реестр требований кредиторов осужденного. Основной долг по кредиту занимает 175 млн руб. от общей суммы.

Кроме того, суд пропустил первоначальную процедуру реструктуризации долгов, сразу открыв их реализацию. Этот порядок может быть использован в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд вынес Иванову приговор по обвинению в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, отклонив большинство жалоб защиты. 11 ноября Иванов также признал долг перед банком ПСБ и ходатайствовал об открытии процедуры реализации своего имущества.

