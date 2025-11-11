Газета
Главная / Общество /

Иванов признал долг перед ПСБ и попросил начать продажу своего имущества

Осужденный экс-замминистра обороны Тимур Иванов признал долг перед банком ПСБ и ходатайствует об открытии процедуры реализации своего имущества. Об этом заявил представитель банка, требующего признать банкротом бывшего высокопоставленного военного, сообщает «РИА Новости».

Представитель ПСБ сообщил, что адвокат Иванова направил в суд ходатайство о признании долга и просьбу сразу ввести процедуру реализации имущества. По словам представителя банка, адвокат уведомил об этом 20 октября 2025 г., а фактическое поступление документов в арбитраж ожидается 12 ноября 2025 г. При этом на предыдущем заседании в октябре ПСБ увеличил сумму требований почти на 7 млн руб. – до примерно 228 млн руб.

Суд по заявлению ПСБ объявил перерыв в заседании до 25 ноября 2025 г.

Мосгорсуд 1 июля 2025 г. приговорил Иванова к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Экс-замминистра признали виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, отклонив большинство жалоб защиты.

22 октября адвокат Денис Балуев сообщал, что Иванов выразил готовность отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач в составе любого российского штурмового подразделения.

