Иванов признал долг перед ПСБ и попросил начать продажу своего имущества

Представитель ПСБ сообщил, что адвокат Иванова направил в суд ходатайство о признании долга и просьбу сразу ввести процедуру реализации имущества. По словам представителя банка, адвокат уведомил об этом 20 октября 2025 г., а фактическое поступление документов в арбитраж ожидается 12 ноября 2025 г. При этом на предыдущем заседании в октябре ПСБ увеличил сумму требований почти на 7 млн руб. – до примерно 228 млн руб.