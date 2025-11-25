Газета
Генпрокуратура направила в суд дело об отравлении 350 человек салатом с фасолью

Ведомости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о массовом отравлении салатом «Лобио» с летальными исходами. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По делу проходят Владимир Шин, Антон Лозин, Елена Машкова и Карим Норматов. Им вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ – производство и реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек.

По версии следствия, в мае–июне 2024 г. руководитель ООО «Савон-К» Шин приобрел фасоль, которую по его указанию разнорабочий Норматов сварил и упаковал в вакуум с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и стерилизации. В результате в продукции образовался ботулотоксин. Зараженную фасоль в июне 2024 г. закупил генеральный директор ООО «Локалкитчен» Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Машковой, по данным следствия, они не обеспечили должную проверку качества из соображении экономии и использовали продукт для приготовления салата «Лобио», который продавался через сервисы «Кухня на районе» и «Самокат».

Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранту по делу о заражении ботулизмом Лозину

Общество

«В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого два человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти», – отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, Шин в 2024 г. подал в органы внутренних дел фиктивные документы и незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина – сотрудников ООО «Савон-К» – по адресу проживания своей матери без намерения предоставлять им жилье.

Потерпевшие заявили иски о возмещении ущерба на сумму более 70 млн руб. Часть компенсации ООО «Локалкитчен» выплатило добровольно.

О массовых отравлениях стало известно 15 июня 2024 г. 24 июня была зафиксирована первая смерть от ботулизма – в Костромской области скончался 21-летний житель, съевший салат во время поездки в Нижний Новгород. Позднее в Нижегородской области умер еще один пациент.

