Генпрокуратура направила в суд дело об отравлении 350 человек салатом с фасолью

По версии следствия, в мае–июне 2024 г. руководитель ООО «Савон-К» Шин приобрел фасоль, которую по его указанию разнорабочий Норматов сварил и упаковал в вакуум с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и стерилизации. В результате в продукции образовался ботулотоксин. Зараженную фасоль в июне 2024 г. закупил генеральный директор ООО «Локалкитчен» Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Машковой, по данным следствия, они не обеспечили должную проверку качества из соображении экономии и использовали продукт для приготовления салата «Лобио», который продавался через сервисы «Кухня на районе» и «Самокат».