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Минздрав рассказал о лечении 11 заболевших ботулизмом россиян

Ведомости

На стационарном лечении в российских больницах остаются 11 человек, у которых выявили ботулизм после употребления салатов с фасолью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Восемь пациентов остаются в реанимации, уточнили в ведомстве.

«11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них – в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо – на искусственной вентиляции легких», – сообщил Минздрав (цитата по ТАСС).

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 

24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в Костромской области. Умер 21-летний молодой человек, съевший салат лобио во время поездки в Нижний Новгород. Позднее в Нижегородской области скончался второй пациент с ботулизмом. Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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