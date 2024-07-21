Минздрав рассказал о лечении 11 заболевших ботулизмом россиян
На стационарном лечении в российских больницах остаются 11 человек, у которых выявили ботулизм после употребления салатов с фасолью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Восемь пациентов остаются в реанимации, уточнили в ведомстве.
«11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них – в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо – на искусственной вентиляции легких», – сообщил Минздрав (цитата по ТАСС).
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К».
24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в Костромской области. Умер 21-летний молодой человек, съевший салат лобио во время поездки в Нижний Новгород. Позднее в Нижегородской области скончался второй пациент с ботулизмом. Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.