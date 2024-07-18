Мосгорсуд утвердил арест фигуранту дела о массовом заражении ботулизмом
Мосгорсуд оставил без изменения домашний арест коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину по делу о массовом заражении ботулизмом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Он останется под арестом до 15 августа.
Шину предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В середине июня СМИ сообщили о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое из них умерли.
По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, повара арестовали до 15 августа.