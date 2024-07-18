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Мосгорсуд утвердил арест фигуранту дела о массовом заражении ботулизмом

Ведомости

Мосгорсуд оставил без изменения домашний арест коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину по делу о массовом заражении ботулизмом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Он останется под арестом до 15 августа. 

Шину предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). 

В середине июня СМИ сообщили о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое из них умерли.

По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, повара арестовали до 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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