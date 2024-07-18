Мосгорсуд утвердил арест фигуранту дела о массовом заражении ботулизмом

В середине июня СМИ сообщили о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое из них умерли.