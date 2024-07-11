В 11 субъектах России от ботулизма пострадали 417 человек

5 июля в Нижегородской области скончался второй пациент с ботулизмом. По данным минздрава региона, пациент умер 28 июня. Его госпитализировали с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что ботулизм стал одной из причин смерти, но не являлся первопричиной.