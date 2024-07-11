В 11 субъектах России от ботулизма пострадали 417 человек
Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», – уточнила Попова (цитата по «РИА Новости»).
Она добавила, что фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 28 июня Люблинский районный суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») на 90 суток.
По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.
24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в Костромской области. Умер 21-летний молодой человек, съевший салат лобио во время поездки в Нижний Новгород.
5 июля в Нижегородской области скончался второй пациент с ботулизмом. По данным минздрава региона, пациент умер 28 июня. Его госпитализировали с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что ботулизм стал одной из причин смерти, но не являлся первопричиной.