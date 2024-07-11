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В 11 субъектах России от ботулизма пострадали 417 человек

Ведомости

Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», – уточнила Попова (цитата по «РИА Новости»).

Она добавила, что фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 28 июня Люблинский районный суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») на 90 суток.

По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.

24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в Костромской области. Умер 21-летний молодой человек, съевший салат лобио во время поездки в Нижний Новгород.

5 июля в Нижегородской области скончался второй пациент с ботулизмом. По данным минздрава региона, пациент умер 28 июня. Его госпитализировали с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что ботулизм стал одной из причин смерти, но не являлся первопричиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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