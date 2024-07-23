Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранту по делу о заражении ботулизмом Лозину
Московский городской суд оставил без изменения домашний арест директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, проходящему по делу о массовом заражении ботулизмом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Мера пресечения была избрана Замоскворецким судом столицы. Лозин обвиняется в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
15 июня стало известно о массовых отравлениях россиян с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К».
Помимо Лозина по делу о массовом отравлении правоохранители задержали руководителя отдела качества «Локалкитчена» Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Первые трое отправлены под домашний арест, повар арестован до 15 августа. Машкова, Лозин и Шин обжаловали арест. 18 июля сообщалось, что Мосгорсуд оставил меру пресечения Шину без изменения.
11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, двое из них умерли. 21 июля пресс-служба Минздрава сообщила, что на стационарном лечении в российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом, заболевших после употребления салатов с фасолью, восемь из них находятся в реанимации.