Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранту по делу о заражении ботулизмом Лозину

11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, двое из них умерли. 21 июля пресс-служба Минздрава сообщила, что на стационарном лечении в российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом, заболевших после употребления салатов с фасолью, восемь из них находятся в реанимации.