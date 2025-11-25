Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Под Новороссийском беспилотник повредил здание терминала КТК

Ведомости

Ночной удар украинского беспилотника нанес повреждения зданию административного корпуса Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, сообщила пресс-служба КТК.

Представители консорциума отметили, что в Южной Озереевке находится главный центр управления, сотрудники которого следят за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск на территории РФ и Казахстана. Пострадавших в результате атаки нет, персонал был эвакуирован.

25 ноября Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте из-за массированных атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и Ростовскую область. В ведомстве отметили, что следователи осматривают места происшествий и изымают фрагменты БПЛА для дальнейших экспертиз.

В Минобороны сообщали, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских дронов в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября. В результате атак на Ростовскую область погибли три человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что в регионе пострадали шесть мирных жителей, повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь