Под Новороссийском беспилотник повредил здание терминала КТК
Ночной удар украинского беспилотника нанес повреждения зданию административного корпуса Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, сообщила пресс-служба КТК.
Представители консорциума отметили, что в Южной Озереевке находится главный центр управления, сотрудники которого следят за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск на территории РФ и Казахстана. Пострадавших в результате атаки нет, персонал был эвакуирован.
25 ноября Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте из-за массированных атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и Ростовскую область. В ведомстве отметили, что следователи осматривают места происшествий и изымают фрагменты БПЛА для дальнейших экспертиз.
В Минобороны сообщали, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских дронов в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября. В результате атак на Ростовскую область погибли три человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что в регионе пострадали шесть мирных жителей, повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах.