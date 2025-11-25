Под Новороссийском беспилотник повредил здание терминала КТК

В Минобороны сообщали, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских дронов в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября. В результате атак на Ростовскую область погибли три человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что в регионе пострадали шесть мирных жителей, повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах.