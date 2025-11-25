Суд продлил меру пресечения зампреду партии «Яблоко» на месяц

Круглова задержали 1 октября. На следующий день ему предъявили обвинение. В уголовном деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил против мирного населения Украины. Он должен был пробыть под стражей до 29 ноября.