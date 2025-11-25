Суд продлил меру пресечения зампреду партии «Яблоко» на месяц
Замоскворецкий районный суд продлил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову на месяц, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания. Круглова обвиняют в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3. УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальная санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Круглова задержали 1 октября. На следующий день ему предъявили обвинение. В уголовном деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил против мирного населения Украины. Он должен был пробыть под стражей до 29 ноября.
17 октября Росфинмониторинг внес Круглова в перечень террористов и экстремистов.