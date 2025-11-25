Тимур Иванов согласился на конфискацию усадьбы Панкратово
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, объявленный банкротом, решил добровольно передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области, стоимость которой превышает 800 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генпрокуратура требует конфискации имущества Иванова и связанных с ним лиц на сумму более 1 млрд руб., считая его незаконно полученным. 26 ноября Пресненский районный суд Москвы начнет рассмотрение иска.
Адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил изданию, что его клиент добровольно согласится на конфискацию усадьбы, поскольку объект «не принадлежит и никогда не принадлежал» Иванову. Если основной инвестор проекта, компания «Оборонспецстрой», не возражает, то и Иванов не будет возражать, подчеркнул защитник.
Следствие считает строительство усадьбы «замаскированной взяткой». По информации Следственного комитета, бизнесмен Александр Фомин профинансировал объект, чтобы беспрепятственно получать выплаты по государственным контрактам. Стоимость строительства составила более 810 млн руб., а в деле фигурируют несколько компаний и доверенных лиц Иванова, включая Сергея Бородина, который признал вину и заключил сделку со следствием.
«Коммерсантъ» сообщает, что на имущество бывшего заместителя главы Минобороны также претендуют Агентство по страхованию вкладов и Главное управление обустройства войск. Их иски на сумму более 4 млрд руб. уже удовлетворены. В рамках дела о взятках Иванову могут быть назначены новые штрафы, что фактически лишает его возможности условно-досрочного освобождения.
11 ноября Иванов признал долг перед банком ПСБ и ходатайствует об открытии процедуры реализации своего имущества. Представитель ПСБ сообщил, что адвокат Иванова направил в суд ходатайство о признании долга и просьбу сразу ввести процедуру реализации имущества. По словам представителя банка, адвокат уведомил об этом 20 октября 2025 г., а фактическое поступление документов в арбитраж ожидается 12 ноября 2025 г. При этом на предыдущем заседании в октябре ПСБ увеличил сумму требований почти на 7 млн руб. – до примерно 228 млн руб.
Мосгорсуд 1 июля 2025 г. приговорил Иванова к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Экс-замминистра признали виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, отклонив большинство жалоб защиты.