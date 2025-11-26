Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Секиринский: доля исследователей до 39 лет в России выросла до 45%

Ведомости

Почти каждый второй ученый в России сегодня моложе 40 лет. Такую цифру, характеризующую рост популярности профессии исследователя, в интервью «Ведомости. Науке» привел заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский.

«Порядка 45%, или, как говорит наш президент, почти каждый второй исследователь, сегодня моложе 40 лет. Это действительно хороший результат», – отметил Секиринский.

Он подчеркнул, что этот показатель демонстрирует значительный рост по сравнению с началом 2000-х гг., когда доля молодых ученых до 39 лет составляла лишь около 25%. Нынешний результат является совокупностью консолидированных усилий государства и научного сообщества.

Как молодым ученым получить льготы: пошаговая инструкция

Общество
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её