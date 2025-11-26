Секиринский: доля исследователей до 39 лет в России выросла до 45%
Почти каждый второй ученый в России сегодня моложе 40 лет. Такую цифру, характеризующую рост популярности профессии исследователя, в интервью «Ведомости. Науке» привел заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский.
«Порядка 45%, или, как говорит наш президент, почти каждый второй исследователь, сегодня моложе 40 лет. Это действительно хороший результат», – отметил Секиринский.
Он подчеркнул, что этот показатель демонстрирует значительный рост по сравнению с началом 2000-х гг., когда доля молодых ученых до 39 лет составляла лишь около 25%. Нынешний результат является совокупностью консолидированных усилий государства и научного сообщества.