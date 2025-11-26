Как молодым ученым получить льготы: пошаговая инструкция

Конкурсы Российского научного фонда. Всего в списке около 31 мероприятия. Молодые исследователи могут попробовать силы в каждом из них. Наиболее интересны при этом именно конкурсы на проведение исследований молодыми учеными, на проекты групп под их руководством и на продление сроков для победителей прошлых конкурсов. В 2025 г. было поддержано 666 проектов из 49 регионов страны. Консультации по заявкам на фундаментальные и поисковые исследования осуществляются по почте konkurs@rscf.ru, по технологическим предложениям и прикладным исследованиям – konkurs_okr@rscf.ru. Сами заявки подаются онлайн в четкие сроки.