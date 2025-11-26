Как молодым ученым получить льготы: пошаговая инструкция

Как молодым ученым получить льготы: пошаговая инструкцияПреференции положены при покупке жилья, защите диссертации и прорывном исследовании
- Как оформить жилищный сертификат
- Кто может претендовать на ипотечные льготы
- Какие стипендии и надбавки полагаются
- Как получить грант на исследование
- Как подать заявку на премию за исследование
В России кандидаты и доктора наук имеют право на получение жилищного сертификата, а начинающие специалисты могут рассчитывать на льготную ипотеку. По случаю старта V Конгресса молодых ученых «Ведомости» рассказывают об этих и других мерах поддержки, доступных исследователям.
Как молодому ученому оформить жилищный сертификат
Государственные жилищные сертификаты (ГЖС) предоставляют преподавателям и научным сотрудникам, общий стаж работы которых составляет не менее пяти лет. Такие целевые выплаты полагаются:
кандидатам наук – не старше 35 лет;
докторам наук – не старше 40 лет.
Для подачи заявки необходимо получить поддержку работодателя, а также подтвердить потребность в улучшении жилищных условий.
В 2022 и 2023 гг. этот вид господдержки получили 388 специалистов. Размер выплаты варьируется в зависимости от региона. Его рассчитывают исходя из:
норматива общей площади жилого помещения – 33 кв. м;
средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в регионе.
Проект реализуется Минобрнауки РФ в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». Однако сами заявки принимают работодатели, а именно жилищные комиссии вузов и научных организаций:
На старте нужно познакомиться и заранее обменяться контактами с секретарем жилищной комиссии, который расскажет, в какие сроки необходимо подать заявку. Минобрнауки России прекращает оформлять сертификаты 20 декабря. Однако расписания вузов и НИИ могут отличаться. Некоторые из организаций принимают обращения только до октября.
Затем потребуются два заявления: с просьбой признать себя нуждающимся в жилом помещении (на имя работодателя) и с просьбой выдать сертификат (в Минобрнауки). Последнее заполняется по строго установленным правилам. Например, в заявлении указываются состав семьи, сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности или пользовании семьи, информация о ранее полученных субсидиях и о совершенных сделках с недвижимостью. Бланки можно получить в жилищной комиссии или найти на сайте работодателя.
К заявлениям прилагается пакет документов. Например, в него входят копии паспортов, свидетельств о признании ученой степени и семейном положении, выписки о трудовом стаже и из домовой книги, копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости в собственности или пользовании семьи, выписки из ЕГРН, справки из БТИ. Полный перечень документов и требования к их оформлению описаны в п. 4 приложения № 1 к приказу Минобрнауки № 422. Многие документы из списка можно получить через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Некоторые вузы и научные организации просят подписать обязательство о том, что получатель сертификата не расторгнет трудовой договор в течение пяти лет. Такие требования, в частности, прописаны на сайте ВШЭ и на странице жилищной комиссии ИОФ РАН. При этом Минобрнауки разъясняет: молодой ученый вправе сменить место работы, если трудоустроится в аналогичную государственную организацию в течение трех месяцев с момента увольнения. В случае подписания гарантий о нерасторжении нужно дополнительно проконсультироваться с юристом.
Важно проследить, чтобы заявление зарегистрировали. Если это произошло, сотрудники жилищной комиссии выдают расписку с перечнем принятых бумаг и сроками рассмотрения. Затем заводится отдельное дело, куда подшиваются все представленные документы.
Решения по заявке принимаются в течение 30 рабочих дней, ответы направляются заказными письмами. Критерии, по которым выносятся положительные ответы, указаны в ст. 51 Жилищного кодекса РФ (например, отсутствие квартиры, площадь ниже нормативов, проживание с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, и др.). Государственные жилищные сертификаты не выдаются при отсутствии оснований, предусмотренных законом, а также при неполном пакете документов или предоставлении недостоверных сведений. Согласно приказу Минобрнауки № 422, работодатели обязаны четко формулировать причины отказа и, если они решаемы, предоставить молодым исследователям шанс еще раз обратиться за сертификатом.
По словам молодых исследователей, которые получили сертификат, его необходимо реализовать в течение шести месяцев с момента выдачи. При этом не все финорганизации понимают, как с ними работать, и относиться к заминкам и вопросам придется с терпением
Кто может претендовать на ипотечные льготы
Помимо жилищных сертификатов, молодые исследователи могут обратиться за льготными кредитами. Многие программы реализуются в партнерстве с финансовыми организации, которые проводят предварительные консультации и принимают заявки на кредитование.
Важно учитывать, что банки вправе отказать в выдаче кредита из-за низкого рейтинга потенциального заемщика. Кроме того, финорганизации самостоятельно определяют перечень документов, необходимых для получения ипотеки под низкий процент. Например, могут попросить заполнить анкеты и предъявить им:
паспорт, СНИЛС, диплом о высшем образовании (вместе с копиями);
заверенные копии трудовой книжки;
сведения о доходах за 12 месяцев и семейном положении и др.
Чаще всего молодым ученым подходят региональные и отраслевые программы:
Программы муниципальной и социальной ипотеки. В каждом субъекте России существуют свои меры поддержки, которые могут отличаться от других. Молодым специалистам рекомендуется обратиться в приемную регионального правительства или мэрии, чтобы узнать о доступных программах в их местности. Еще один вариант: изучить самим каталог госпрограмм на официальном сайте «Дом.РФ». Если в регионе нет подходящих для молодых исследователей предложений, то можно рассмотреть условия участия в программе «Социальная ипотека» и аналогичных.
Например, в Московской области по программе «Социальная ипотека» власти гасят специалистам до 35 лет первоначальный взнос в размере 50% и основной долг в течение 10 лет (проценты заемщик выплачивает самостоятельно). В 2016–2024 гг. получателями такой поддержки стали свыше 750 жителей Подмосковья (в общей сложности им выдали 2,8 млрд руб.). Заявки принимают через региональные «Госуслуги», а объявления с критериями ежегодно публикует Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В Архангельской области молодые исследователи также могут получить ипотечные кредиты по программе «Социальная ипотека» – по ставке в 6%. Программа реализуется в партнерстве с «Промсвязьбанком».
В Ленобласти действует похожая программа, которая называется «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Местные власти могут покрыть 50% расчетной стоимости недвижимости, если у гражданина есть подтвержденная потребность в улучшении жилищных условий.
В Казани молодые исследователи могут воспользоваться программой «Жилье горожанам на 2007-2027 гг.» Первоначальная процентная ставка по ней составляет 11%, но после одобрения заявки возможно снижение до 7%. Программа реализуется жилищным управлением Казани.
При выборе госпрограммы стоит помнить и про некоторые трудности, связанные с ними. По информации профильных СМИ, свидетельства на выплаты имеют ограниченные сроки действия (например, шесть месяцев), а ожидание в очереди может занять не один год.
Отраслевые льготы. К таким программам относится ипотека для ИТ-специалистов, которые могут оформить кредит по ставке 6%.
В частности, программа «ИТ-ипотека» действует до конца 2030 г. Преференции предоставляются работникам компаний, которые включены в реестр Минцифры и находятся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Лимит льготного кредита – до 9 млн руб., а первоначальный взнос – от 20%. Консультацию можно получить через «Госуслуги» (авторизации не требуется).
Какие стипендии и надбавки полагаются молодым ученым
В России молодые исследователи и преподаватели вузов могут обратиться за именными стипендиями или надбавками:
Стипендии президента России. Например, к ним относится президентская стипендия для аспирантов и адъюнктов. Ее размер составляет 75 000 руб. в месяц, и выплачивается она от одного года до четырех лет.
Выплата предоставляются по итогам конкурсного отбора. Заявку можно подать онлайн в сроки, определенные Минобрнауки. В 2025 г. их прием завершился 28 февраля. Тогда на стипендию претендовали 4682 молодых ученых, но в итоге победителями были признаны только 500 человек. Важно отметить, что темы исследований должны соотноситься со Стратегией научно-технологического развития России.
При подаче заявки, в частности, необходимо согласие научного руководителя и организации, в которой обучается аспирант или адъюнкт (в виде сопроводительного письма и представления), копии паспортов соискателя и его научного руководителя, разрешение на размещение информации в интернете, анкета с описанием исследования, план научной работы, справки о назначении научного руководителя и прохождении программ аспирантуры и адъюнктуры и др.
Правительственные и ведомственные именные стипендии. Например, Минобрнауки выплачивает стипендию им. Туманова за достижения в области юриспруденции и права 10 аспирантам (20 000 руб.) и стипендию им. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий (тоже 20 000 руб.). Перечень возможностей можно найти на сайте стипендия.рф.
Выплаты чаще всего осуществляются по результатам конкурса. В зависимости от выбранной премии заявки подаются или через вузы, или через специальные сайты. К рассмотрению принимаются заявки, если молодой исследователь прошел аттестацию на «хорошо» и «отлично», имеет научные публикации или открытия, а также собрал документы, подтверждающие его достижения.
Помимо прочего, могут потребоваться характеристики, сопроводительные письма от руководителя вуза или научной организации и выписки из решений научного или ученого советов.
Поискать возможности можно не только на сайте профильного ведомства (министерства), но и по страницам смежных госорганизаций и обществ. Например, стипендии молодежи от 18 до 35 лет в размере 200 000 руб. начисляет Русское географическое общество (РГО). Заявки принимаются онлайн
Губернаторские именные стипендии. Регионы устанавливают собственные выплаты для молодых исследователей. Например, единовременная стипендия мэра Иркутска в области науки и техники аспирантам составляет 35 000 руб., молодым ученым – 50 000 руб. Ее начисляют по итогам конкурса. Заявки подаются в городскую администрацию.
В Хабаровском крае аспирантам и адъютантам очной формы обучения на конкурсной основе присуждается стипендия им. Муравьева-Амурского, размер которой составляет 25 000 руб.
Выяснить, какую именно стипендию регион выплачивает отличившимся молодым исследователям и какие документы необходимы для ее получения, можно в вузе или в органах местной власти (например, в региональном министерстве, комитете или департаменте науки и образовании).
Поощрения за защиту диссертаций и научные публикации производятся вузами и научными организациями. Именно они определяют правила оформления выплат, критерии их начисления и, главное, размер.
Чтобы узнать детали, можно ознакомиться с внутренним положением работодателя, подписанным трудовым и коллективным договорами или проконсультироваться с ответственными сотрудниками. Например, написать заявление на имя руководителя или обратиться в бухгалтерию.
В частности, в Амурском государственном университете молодым ученым выписываются премии как за диссертации, так и за публикации результатов исследований в изданиях Web of Science/Scopus. В Томском политехе выполнившие план по публикациям и защитившие кандидатскую получают единовременную выплату в размере 400 000 руб. (став докторами наук – 700 000 руб.).
Ежемесячные надбавки за ученые степени. В теории у педагогов вузов такие доплаты включены в оклад (в соответствии с ч. 11 ст. 108 федерального закона «Об образовании в РФ»). Но в ряде случаев возможны и отдельные выплаты, в частности, предусмотренные региональным законодательством или локальными нормативными актами конкретной организации.
Например, в Москве работники науки и высшего образования получают фиксированные ежемесячные надбавки за ученые степени. Они составляют 3000 руб. для кандидатов наук и 7000 руб. – для докторов.
Помимо регионального законодательства, можно изучить внутренние документы работодателя. Официально они называются локальными нормативными актами (например, коллективный договор или положения об оплате труда).
Чтобы полагающиеся надбавки начислили, необходимо написать заявление на имя руководителя или в финансовый отдел. Подать его можно после получения свидетельств о присвоении степени или публикации приказа Высшей аттестационной комиссией России (именно с ними сверяются в бухгалтерии). Положительное решение издается специальным приказом по организации. В нем прописывают и периодичность, и размер выплат.
Подъемные и надбавки для молодых специалистов. В ряде случаев регионы предусмотрели подъемные выплаты, а вузы и научные организации – периодические надбавки.
Подъемные чаще всего являются разовой выплатой, которая требует дальнейшей отработки. Например, в Красноярском крае научным сотрудникам в возрасте до 35 лет могут выплатить 500 000 руб., если они обязуются не менять место работы в течение трех лет.
Есть и более регулярные надбавки для молодых специалистов. В частности, в Москве в Высшей школе экономики молодым преподавателям могут выплачивать по 80 000 руб. на протяжении 12-24 месяцев. Начисляются они по итогам конкурса.
За этими мерами поддержки чаще всего обращаются к местным властям с заявлением (например, в региональное министерство, департамент или комитет промышленности) или в вузы и научные организации (в частности, к руководителю кафедры, в отдел кадров или соцкоммиссии).
Если в организации работает профсоюз, можно вступить в него или по меньшей мере проконсультироваться с его активистами. Чаще всего они в курсе доступных мер поддержки. Порой профсоюзы и сами производят им выплаты.
Как получить грант на исследование
Молодые специалисты, занимающиеся исследованиями, могут претендовать на меры поддержки, в том числе денежные.
Гранты президента России, помимо прочего, выделяются на исследования, проводимые молодыми учеными или научными коллективами под руководством молодых исследователей. Им выплачивают от 1,5 млн до 6 млн руб. Оператор программы – Российский научный фонд.
Конкурсы Российского научного фонда. Всего в списке около 31 мероприятия. Молодые исследователи могут попробовать силы в каждом из них. Наиболее интересны при этом именно конкурсы на проведение исследований молодыми учеными, на проекты групп под их руководством и на продление сроков для победителей прошлых конкурсов. В 2025 г. было поддержано 666 проектов из 49 регионов страны. Консультации по заявкам на фундаментальные и поисковые исследования осуществляются по почте konkurs@rscf.ru, по технологическим предложениям и прикладным исследованиям – konkurs_okr@rscf.ru. Сами заявки подаются онлайн в четкие сроки.
Программы Фонда содействия инновациям. Например, можно податься на гранты «Умник» (если кандидат не старше 35 лет) и «Студенческий стартап» (если еще обучается). По ним выделяются от 500 000 до 1 млн руб., но только на коммерчески ориентированные научные работы или создание реальных товаров, изделий и технологий по итогам исследований.
Заявки принимаются онлайн. Инструкции по заполнению заявки (вместе со скринами) и контакты кураторов выложены в сети: на странице программы «Умник» и на вкладке «Студенческий стартап». При подаче стоит помнить, что сроки для реализации сжаты и составляют примерно год. Если результаты не достигнуты, фонд может потребовать возврата средств.
Конкурс на крупные научные проекты Минобрнауки. Ведомство предоставляет гранты на крупные исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Предельный размер грантов составляет 100 млн руб. в год. Их предоставляют на три года (затем можно продлить еще на два года).
Заявки направляются через портал предоставления мер финансовой господдержки. Победителей определяют по итогам экспертизы РАН.
Региональные гранты. Некоторые субъекты проводят собственные конкурсы и выделяют помощь молодым исследователям.
Найти нужные помогает навигатор на портале предоставления мер финансовой господдержки. Через него, в частности, принимает заявки мэрия Новосибирска. Информация о грантах и субсидиях доступна на сайтах региональных министерств, городских и областных администраций. Например, в Санкт-Петербурге комитет науки и высшей школы отвел этому специальный раздел.
Корпоративные гранты и конкурсы. Подобный конкурс, например, проводит РЖД. Некоторые компании напрямую сотрудничают с вузами и научными организациями. В частности, внутри РАНХиГС гранты на проекты предоставляют Т-Банк, «Фонд Потанина», Альфа-банк и другие партнеры. В крайнем случаем молодой исследователь может написать письмо со своим предложением прямо в подразделения НИОКР, R&D-отделы или руководителям профильных отделов внутри интересующей его корпорации.
Как подать заявку на премию за исследование
В случае проведения удачного исследования можно подать заявку на получение премий. Это не только признание коллег и соотечественников, но и возможность выиграть солидный финансовый приз.
Госпремия России в области науки и технологий или премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых (если 35 лет и младше) составляют 10 млн и 5 млн руб. соответственно. Заявки подаются онлайн или при наличии закрытой информации направляются напрямую в Совет при президенте РФ по науке и образованию (103132, Москва, Старая площадь, дом 4).
Кандидатов выдвигают научные советы или аналогичные коллективы. В частности, они готовят представления (до семи страниц), развернутые справки на соискателей, перечни патентов и статей, описывают исследования или разработки, их значимость и др. Специально для молодежи президентский совет выложил подробные инструкции по составлению заявки и записал вебинар про подводные камни при подаче документов.
Региональные премии зависят от субъектов, и наводить справки по ним можно в органах местной власти.
Например, премия правительства Москвы присуждается молодым ученым за фундаментальные и прикладные исследования. Ее размер составляет 4 млн руб. Если побеждает не один исследователь, а коллектив, эти деньги разделят между его членами.
Сначала заявление подается в электронном виде через сайт премии, затем для его оформления необходимо лично приехать в Московский городской педагогический университет (2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 1). В частности, кандидатам потребуются резюме и фото соискателя, представление от научной организации и протокол заседания ее научного или ученого совета, статьи и иллюстрации по теме и др.
Если исследователь приехал из другого региона России, но работает на территории Москвы, он тоже может претендовать на премию, независимо от места прописки. Однако есть строгие возрастные ограничения: комиссия рассматривает кандидатов и докторов не старше 35 и 40 лет соответственно.
Медали Российской академии наук. Ежегодно их вручают вместе с премиями 21 ученым моложе 36 лет (для женщин с детьми возрастные рамки расширены из-за декретов). Размер финансового приза в 2024 г. составлял 100 000 руб.
К рассмотрению принимаются в том числе работы, написанные в соавторстве со старшими коллегами. Заявки подаются через специальный сайт. Выдвинуть публикации на конкурс могут академики и члены-корреспонденты РАН, российские научные организации и вузы, научные и научно-технические советам предприятий, а также советы молодых специалистов.