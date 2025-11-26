МИФИ вернется к 5,5 года обучения для инженеров-исследователей

25 ноября ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко также заявил «Ведомостям», что Болонская система не только ухудшила, но и «довела до безумия» сферу высшего образования в России. По его мнению, эта форма была во многом адаптирована для гуманитарных дисциплин, однако в России ее применили и к инженерному образованию.