МИФИ вернется к 5,5 года обучения для инженеров-исследователей
МИФИ может вернуться к сроку обучения в 5,5 г. по классическим специальностям, в частности для инженеров-исследователей, в 2026 г., сообщил в интервью «Ведомостям» ректор университета Владимир Шевченко.
«С 2026 г. вуз планирует перейти на базовую модель, т. е. пять с половиной лет обучения. По некоторым направлениям подготовки мы понимаем, что продолжение обучения на пятом курсе – это немного лукавая история. Это, например, касается ИТ, где все ребята уже работают», – отметил он.
По словам ректора, он вынужден согласиться с тем, что четырехлетний срок обучения для некоторых специальностей будет достаточным. При этом вернуться к классической продолжительности получения образования вуз планирует по большинству программ.
25 ноября ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко также заявил «Ведомостям», что Болонская система не только ухудшила, но и «довела до безумия» сферу высшего образования в России. По его мнению, эта форма была во многом адаптирована для гуманитарных дисциплин, однако в России ее применили и к инженерному образованию.