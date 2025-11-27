У родственников экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли более 70 счетов
Следствие обнаружило более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов, оформленных на членов семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова, передает ТАСС, ознакомившись с судебными материалами. Он заочно арестован по делу о получении взятки в 5 млрд руб., что стало рекордом в истории МВД.
По данным агентства, денежные средства и ценные бумаги на найденных счетах фактически принадлежали Сатюкову и другому фигуранту по делу Дмитрию Соколову. На имя жены Сатюкова были оформлены шесть счетов, на брата – 36, еще 29 он открыл на имена отца и матери.
Следствие считает, что администратор криптобиржи за общее покровительство дал обвиняемому взятку в биткойне и эфириуме. Она эквивалентна 5 млрд руб. При этом Сатюков и Соколов частично легализовали ее через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.