Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей

По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов легализовали часть этой суммы через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей. Сейчас следователи работают над установкой их местонахождения и экстрадицией.