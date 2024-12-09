Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей
Суд наложил арест на имущество бывшего начальника отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова. Стоимость имущества оценивается в более чем в 2,1 млрд руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет «РИА Новости».
По данным следствия, Сатюков получил взятку в биткойне и эфириуме, эквивалентную 5 млрд руб., от администратора криптобиржи за общее покровительство.
По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов легализовали часть этой суммы через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей. Сейчас следователи работают над установкой их местонахождения и экстрадицией.
Басманный суд Москвы 13 августа заочно арестовал специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями Сатюкова за взяточничество, также был арестован его подчиненный Соколов. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске.