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Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей

Ведомости

Суд наложил арест на имущество бывшего начальника отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова. Стоимость имущества оценивается в более чем в 2,1 млрд руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет «РИА Новости».

По данным следствия, Сатюков получил взятку в биткойне и эфириуме, эквивалентную 5 млрд руб., от администратора криптобиржи за общее покровительство.

По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов легализовали часть этой суммы через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей. Сейчас следователи работают над установкой их местонахождения и экстрадицией.

Басманный суд Москвы 13 августа заочно арестовал специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями Сатюкова за взяточничество, также был арестован его подчиненный Соколов. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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