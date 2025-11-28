Молодые врачи сами смогут выбирать учреждения для работы с наставником

12 ноября Совет Федерации одобрил закон об отработке для выпускников медвузов в муниципальных и государственных медучреждениях в течение трех лет под руководством наставника. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 ноября. Документ обязывает выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, независимо от бюджетной или коммерческой формы обучения. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут лишь по окончании наставничества. Изменения начнут действовать 1 марта 2026 г.