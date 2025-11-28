Молодые врачи сами смогут выбирать учреждения для работы с наставником
Выпускники медицинских вузов получат право самостоятельного выбора учреждений для прохождения программы наставничества. Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, основным требованием является участие медицинской организации в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Выбрать место после выпуска для работы с наставником можно самостоятельно. Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения», – пояснил депутат во время встречи со студентами Казанского государственного медицинского университета (цитата по ТАСС).
По его словам, речь о федеральных, региональных или муниципальных клиниках, либо коммерческих, работающих в рамках ОМС.
Программа предусматривает возможность прохождения наставничества в разных медучреждениях с сохранением зарплаты для выпускников и специальной надбавки для наставников. Продолжительность наставничества составит не более трех лет в зависимости от специализации, причем для фармацевтов и стоматологов такая программа не предусмотрена. Основной задачей нововведения является передача практического опыта от старших коллег начинающим специалистам.
12 ноября Совет Федерации одобрил закон об отработке для выпускников медвузов в муниципальных и государственных медучреждениях в течение трех лет под руководством наставника. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 ноября. Документ обязывает выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, независимо от бюджетной или коммерческой формы обучения. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут лишь по окончании наставничества. Изменения начнут действовать 1 марта 2026 г.