Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Молодые врачи сами смогут выбирать учреждения для работы с наставником

Ведомости

Выпускники медицинских вузов получат право самостоятельного выбора учреждений для прохождения программы наставничества. Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, основным требованием является участие медицинской организации в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Выбрать место после выпуска для работы с наставником можно самостоятельно. Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения», – пояснил депутат во время встречи со студентами Казанского государственного медицинского университета (цитата по ТАСС).

По его словам, речь о федеральных, региональных или муниципальных клиниках, либо коммерческих, работающих в рамках ОМС.

Программа предусматривает возможность прохождения наставничества в разных медучреждениях с сохранением зарплаты для выпускников и специальной надбавки для наставников. Продолжительность наставничества составит не более трех лет в зависимости от специализации, причем для фармацевтов и стоматологов такая программа не предусмотрена. Основной задачей нововведения является передача практического опыта от старших коллег начинающим специалистам.

12 ноября Совет Федерации одобрил закон об отработке для выпускников медвузов в муниципальных и государственных медучреждениях в течение трех лет под руководством наставника. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 ноября. Документ обязывает выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, независимо от бюджетной или коммерческой формы обучения. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут лишь по окончании наставничества. Изменения начнут действовать 1 марта 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте