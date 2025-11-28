Суд в декабре рассмотрит иск о признании Pussy Riot экстремистской организацией
Тверской суд Москвы рассмотрит иск генпрокурора Александра Гуцана о признании группы Pussy Riot экстремистской организацией 15 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минюст.
В административном деле значится объединение «Панк группа Пусси Райот». Ее деятельность могут запретить на территории России.
В сентябре Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор участницам группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер – 11 лет. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова приговорены к восьми годам лишения свободы.
30 января сообщалось, что МВД объявило в международный розыск еще одну участницу Pussy Riot, Надежду Толоконникову (считается в России иноагентом). В ноябре 2023 г. Мосгорсуд заочно арестовал ее по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали публикации активистки в соцсетях.
В 2012 г. Толоконникова и Алехина были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве.
В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу. В июне того же года Госдума приняла закон о наказании за оскорбление чувств верующих.