Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в декабре рассмотрит иск о признании Pussy Riot экстремистской организацией

Ведомости

Тверской суд Москвы рассмотрит иск генпрокурора Александра Гуцана о признании группы Pussy Riot экстремистской организацией 15 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минюст.

В административном деле значится объединение «Панк группа Пусси Райот». Ее деятельность могут запретить на территории России.

В сентябре Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор участницам группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер – 11 лет. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова приговорены к восьми годам лишения свободы.

30 января сообщалось, что МВД объявило в международный розыск еще одну участницу Pussy Riot, Надежду Толоконникову (считается в России иноагентом). В ноябре 2023 г. Мосгорсуд заочно арестовал ее по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали публикации активистки в соцсетях.

В 2012 г. Толоконникова и Алехина были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу. В июне того же года Госдума приняла закон о наказании за оскорбление чувств верующих.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её