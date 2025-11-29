Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин напомнил об ужесточении наказания за преступления против РФ

Ведомости

В ноябре и декабре вступают в силу ряд законов, в том числе касающихся миграционной политики и ответственности за преступления против России. Об этом сообщил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин

В частности, у мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные в пунктах пропуска через границу.

Кроме того, меняются условия для получения иностранцами медицинского полиса. Теперь они смогут воспользоваться бесплатной медицинской помощью в стране, если легально отработали на ее территории не менее пяти нет. Закон вступил в силу 28 ноября. Володин ранее отмечал, что исключением для получения помощи станут экстренные случаи.

Другой новый закон усиливает наказание за преступления, направленные против РФ. 11 ноября законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. Документ, как напомнил Володин, устанавливает пожизненное лишение свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористические или диверсионные действия. По словам спикера Госдумы, для таких преступлений отменена давность, а уголовная ответственность за их умышленное совершение будет наступать с 14 лет. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте