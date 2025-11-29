Володин напомнил об ужесточении наказания за преступления против РФ
В ноябре и декабре вступают в силу ряд законов, в том числе касающихся миграционной политики и ответственности за преступления против России. Об этом сообщил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В частности, у мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные в пунктах пропуска через границу.
Кроме того, меняются условия для получения иностранцами медицинского полиса. Теперь они смогут воспользоваться бесплатной медицинской помощью в стране, если легально отработали на ее территории не менее пяти нет. Закон вступил в силу 28 ноября. Володин ранее отмечал, что исключением для получения помощи станут экстренные случаи.
Другой новый закон усиливает наказание за преступления, направленные против РФ. 11 ноября законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. Документ, как напомнил Володин, устанавливает пожизненное лишение свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористические или диверсионные действия. По словам спикера Госдумы, для таких преступлений отменена давность, а уголовная ответственность за их умышленное совершение будет наступать с 14 лет.