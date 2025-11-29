Володин напомнил об ужесточении наказания за преступления против РФ

Другой новый закон усиливает наказание за преступления, направленные против РФ. 11 ноября законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. Документ, как напомнил Володин, устанавливает пожизненное лишение свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористические или диверсионные действия. По словам спикера Госдумы, для таких преступлений отменена давность, а уголовная ответственность за их умышленное совершение будет наступать с 14 лет.