Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он пояснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
29 ноября Минобороны России писало, что с 10:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По три БПЛА ликвидировано над Брянской областью и Крымом.
По данным оборонного ведомства, ночью военные уничтожили 103 беспилотника. Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской и Волгоградской областями, Крымом, Краснодарским краем, Калмыкией и Азовским морем.
В этот же день дроны-камикадзе атаковали автомобиль в селе Стратива Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что при атаке пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу для оказания помощи. При сбросе взрывного устройства также поврежден автомобиль «Газель».