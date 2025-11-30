Россиян предупредили о продавцах «икорного супа» вместо икры
В преддверии Нового года мошенники начали продавать россиянам «икорный суп» или подделку вместо настоящей икры, предлагая продукт по более низкой цене. Об этом рассказал «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» – икру с добавлением воды и других консервантов большего объема. В худшем случае им могут продать подделку. Зверев призвал граждан не верить сообщениям о якобы «неминуемом росте цен на икру к Новому году» и следить за акциями проверенных продавцов.
Согласно данным исследования «Контур.Маркета», красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена за банку весом 200 г достигла почти 3000 руб. Спрос на продукт вырос на 3% за год. При этом продажи имитированной лососевой продукции выросли на 18%.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не согласились с данными о подорожании красной икры. По ее информации, средняя минимальная цена на продукт в ноябре 2025 г. снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем прошлого года, составив 758 руб. за банку весом 90 г.