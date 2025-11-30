Россиян предупредили о продавцах «икорного супа» вместо икры

По его словам, обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» – икру с добавлением воды и других консервантов большего объема. В худшем случае им могут продать подделку. Зверев призвал граждан не верить сообщениям о якобы «неминуемом росте цен на икру к Новому году» и следить за акциями проверенных продавцов.