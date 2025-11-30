Российские туристы полетят на Кубу вместо Венесуэлы из-за решения США
PEGAS Touristik отменил запланированный рейс на остров Маргарита из-за потенциальной угрозы безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве Венесуэлы. Российским туристам предложили полететь на Кубу, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора.
PEGAS Touristik предупредил партнеров об отмене выполнения рейса из Москвы в Порламар на Маргарите. Вылет был запланирован на 1 декабря. По данным АТОР, туристы смогут либо разместиться в отелях в Варадеро, либо оставить средства за аннулированные брони на депозите, чтобы затем потратить их на будущие путешествия.
Генеральный директор туроператора Анна Подгорная пояснила, что остальные запланированные рейсы в Венесуэлу также будут выполняться на Кубу, а восстановление полетной программы в Венесуэлу запланировано после нормализации обстановки. Россиян, которые уже находятся в Венесуэле, будут вывозить специальным рейсом авиакомпании-партнера в запланированную изначально дату.
29 ноября президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании, наркоторговцев и торговцев людьми учесть, что «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто».
WP после этого писала, что американские военные самолеты «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство около Венесуэлы. Издание отмечало, что закрытие неба над страной иногда является первым шагом перед нанесением авиаударов. Правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство и обратилось в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона.