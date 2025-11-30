Российские туристы полетят на Кубу вместо Венесуэлы из-за решения США

PEGAS Touristik предупредил партнеров об отмене выполнения рейса из Москвы в Порламар на Маргарите. Вылет был запланирован на 1 декабря. По данным АТОР, туристы смогут либо разместиться в отелях в Варадеро, либо оставить средства за аннулированные брони на депозите, чтобы затем потратить их на будущие путешествия.