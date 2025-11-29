WP: военные самолеты США патрулируют небо около Венесуэлы
Американские военные самолеты «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство около Венесуэлы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Издание отмечает, что закрытие воздушного пространства над страной иногда является первым шагом перед нанесением авиаударов. Этот шаг также последовал за наращиванием вооруженных сил США в регионе в последние недели.
29 ноября президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании, наркоторговцев и торговцев людьми учесть, что «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто».
23 ноября Reuters сообщило о подготовке США к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни. Источники агентства заявили, что администрация Трампа наращивает давление на правительство президента страны Николаса Мадуро, рассматривая варианты его свержения.
По данным Axios, Трамп говорил своим советникам о планах напрямую поговорить с Мадуро на фоне признания лидера Венесуэлы главой террористической организации. Источники портала связали этот шаг с тем, что ракетные удары США или прямые военные действия на суше не неизбежны.
США обвиняют правительство Мадуро в связях с наркокартелями. Вашингтон начал операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования подразделения сил спецопераций, авианосец «Gerald R. Ford» и другие корабли. Мадуро обратился за помощью к союзникам, в том числе к России.