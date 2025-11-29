WP: военные самолеты США патрулируют небо около Венесуэлы

По данным Axios, Трамп говорил своим советникам о планах напрямую поговорить с Мадуро на фоне признания лидера Венесуэлы главой террористической организации. Источники портала связали этот шаг с тем, что ракетные удары США или прямые военные действия на суше не неизбежны.