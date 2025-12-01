Путин искренне пожелал выздоровления мальчику, потерявшему пальцы из-за взрыва

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с 10-летним Глебом Броваром из Красногорска, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ), хотел высказать ему слова сочувствия и пожелать скорейшего выздоровления. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.