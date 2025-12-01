Газета
Путин искренне пожелал выздоровления мальчику, потерявшему пальцы из-за взрыва

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с 10-летним Глебом Броваром из Красногорска, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ), хотел высказать ему слова сочувствия и пожелать скорейшего выздоровления. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мальчик встретил взаимностью поступок Путина и обрадовался.

«Что касается мер по обеспечению безопасности, то наши специальные службы и так эти меры принимают. Но, конечно, ситуация требует и дополнительной бдительности среди граждан, среди детей», – подчеркнул представитель Кремля.

28 ноября Путин позвонил Бровару. Песков уточнял, что в этот день мальчика выписали из больницы. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления, здоровья и счастья.

12 ноября стало известно, что ребенок из Подмосковья получил минно-взрывную травму после того, как поднял начиненную взрывчаткой купюру. В результате происшествия мальчик лишился нескольких пальцев. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

