Бывший муж блогера Лерчек заявил о непричастности к выводу средств за границу
Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин на заседании по рассмотрению их уголовного дела заявил, что причастен только к нарушению налогового законодательства, но не к выводу средств за границу, передает ТАСС.
«Я признаю свою вину, но в налоговом преступлении, раскаиваюсь в содеянном. А в незаконном выводе средств – не признаю, не согласен с квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой», – сказал он.
24 ноября суд продлил обоим обвиняемым арест по делу о выводе денежных средств за рубеж. 8 сентября в прокуратуре Москвы сообщили о завершении расследования дела. Чекалиных обвинили по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Следствие установило, что Валерия и Артем Чекалины, а также соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который россияне могли приобрести онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., продавая эти услуги, совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.