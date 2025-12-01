Бывший муж блогера Лерчек заявил о непричастности к выводу средств за границу

Следствие установило, что Валерия и Артем Чекалины, а также соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который россияне могли приобрести онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., продавая эти услуги, совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.