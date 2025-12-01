Газета
Блогер Лерчек заявила, что не получала денег за фитнес-марафоны

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в ходе рассмотрения уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж заявила, что не получала денег от продажи фитнес-марафонов, передает «РИА Новости».

«Компания, которая была создана в Дубае <...> все компании – никаких средств я не получала, может они до сих пор там, учредителем ни одной я не являюсь, мои имена там не фигурируют», – отметила обвиняемая.

Чекалина также подчеркнула, что ее деятельность заключалась в подготовке фото- и видеоматериалов, а организацией и продажей информационных продуктов занималась компания E-Fitness-FZСO. Она расположена в ОАЭ.

Бывший муж блогера Артем Чекалин на заседании сказал, что причастен только к преступлениям, связанным с нарушением налогового законодательства, но не к выводу средств за границу. Фигурантов обвиняют по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины вместе с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который россияне покупали онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. с помощью этих услуг обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

