Основного сообщника Фургала приговорили к 20 годам
В Бабушкинском суде Москвы приговорили к 20 годам колонии экс-юриста предприятий группы «Торэкс» Николая Шухова. Он проходит основным соучастником по новому уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Суд назначил срок путем частичного сложения наказаний. Самому Фургалу назначили 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным следствия, с 2018 по 2020 г. под руководством Фургала и Шухова участники организации похитили свыше 2 млрд руб. МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd.
12 февраля 2023 г. Люберецкий суд признал Фургала виновным в покушении и организации убийств на бизнесменов. По первому делу фигурант был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В декабре 2024 г. Генпрокуратура конфисковала имущество экс-губернатора на сумму более 8,5 млрд руб.