Основного сообщника Фургала приговорили к 20 годам

12 февраля 2023 г. Люберецкий суд признал Фургала виновным в покушении и организации убийств на бизнесменов. По первому делу фигурант был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В декабре 2024 г. Генпрокуратура конфисковала имущество экс-губернатора на сумму более 8,5 млрд руб.