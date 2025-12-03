Верховный суд истребовал дело о возврате квартиры Долиной
Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры певице Ларисе Долиной. Об этом свидетельствуют данные картотеки ВС.
Иск подан в интересах покупательницы квартиры Полины Лурье. По данным картотеки, он поступил 2 декабря. Обжалуется решение суда от 28 марта.
Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к суду, зная принципиальное отношение председателя ВС Игоря Краснова к фактам нарушений прав граждан, «нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».
В августе 2024 г. Долина сообщила в своем Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Тогда на ее квартиру наложили арест, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. 28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. 4 ноября этого года суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер.
27 ноября стало известно, что суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости и оставил квартиру в Хамовниках за певицей. Адвокат Лурье сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной. По мнению защитника, такое решение может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.