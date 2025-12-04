Газета
Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил деятельности иноагента

Ведомости

Бутырский райсуд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал музыканта виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение правил деятельности иноагентов.

Меньшиков получил статус иноагента в декабре 2024 г. Минюст тогда пояснял, что он распространял недостоверные данные о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Для Лигалайза это не первое подобное нарушение. В апреле суд уже назначал ему штраф в 50 000 руб., аналогичное решение вынесли и 9 сентября, также за несоблюдение требований законодательства об иноагентах.

