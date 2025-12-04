Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил деятельности иноагента
Бутырский райсуд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз
Суд признал музыканта виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение правил деятельности иноагентов.
Меньшиков получил статус иноагента в декабре 2024 г. Минюст тогда пояснял, что он распространял недостоверные данные о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.