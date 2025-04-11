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Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Бутырский районный суд Москвы назначил рэп-исполнителю Лигалайзу (Андрей Меньшиков, считается в России иноагентом) штраф в размере 50 000 руб. за несоблюдение правил деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Меньшиков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства).

Лигалайзу назначен максимальный штраф, который предусмотрен законодательством для физических лиц.

Минюст России внес музыканта в реестр иностранных агентов в конце декабря прошлого года. Как сообщили в ведомстве, Лигалайз распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

Ранее он осудил проведение спецоперации на Украине и покинул РФ. В августе 2023 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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