Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение закона об иноагентах
Бутырский районный суд Москвы назначил рэп-исполнителю Лигалайзу (Андрей Меньшиков, считается в России иноагентом) штраф в размере 50 000 руб. за несоблюдение правил деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Меньшиков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства).
Лигалайзу назначен максимальный штраф, который предусмотрен законодательством для физических лиц.
Минюст России внес музыканта в реестр иностранных агентов в конце декабря прошлого года. Как сообщили в ведомстве, Лигалайз распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».
Ранее он осудил проведение спецоперации на Украине и покинул РФ. В августе 2023 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.