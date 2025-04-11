Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение закона об иноагентах

Ранее он осудил проведение спецоперации на Украине и покинул РФ. В августе 2023 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.