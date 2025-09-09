Рэпера Лигалайза оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза (считается в РФ иноагентом) на 50 000 руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Андрея Меньшикова (известного как рэпер Лигалайз) признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ.
В апреле Меньшикова оштрафовали за несоблюдение правил деятельности иноагента. Меньшиков был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства).
Минюст России внес музыканта в реестр иностранных агентов в конце декабря прошлого года. Как сообщили в ведомстве, Лигалайз распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».