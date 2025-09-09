Рэпера Лигалайза оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

В апреле Меньшикова оштрафовали за несоблюдение правил деятельности иноагента. Меньшиков был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства).