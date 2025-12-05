В Госдуме предложили запретить торговать табаком лицам младше 21 года

Согласно проекту, возрастной порог будет установлен для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также для розничной продажи алкогольной продукции, включая заведения общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами моложе 21 года на работу, связанную с этими видами торговли.