Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме предложили запретить торговать табаком лицам младше 21 года

Ведомости

Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект, который предлагает установить возрастной порог в 21 год для работы в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно проекту, возрастной порог будет установлен для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также для розничной продажи алкогольной продукции, включая заведения общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами моложе 21 года на работу, связанную с этими видами торговли.

Гусев пояснил, что многие случаи продажи табачной продукции несовершеннолетним происходят в местах, где за прилавком стоят такие же молодые люди.

Зависимость от табака предложили лечить за счет средств от его продажи

Общество

Инициаторы законопроекта отмечают, что единый возрастной порог обеспечит согласованность регулирования и исключит участие молодых работников, не обладающих достаточной зрелостью и ответственностью, в процессе продажи табака и алкоголя. Они считают, что это снизит доступность вредных продуктов для несовершеннолетних и укрепит систему мер по защите здоровья детей и молодежи.

28 ноября группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России. Инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.

Поправки направлены в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, а также в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте