В Госдуме предложили запретить торговать табаком лицам младше 21 года
Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект, который предлагает установить возрастной порог в 21 год для работы в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно проекту, возрастной порог будет установлен для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также для розничной продажи алкогольной продукции, включая заведения общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами моложе 21 года на работу, связанную с этими видами торговли.
Гусев пояснил, что многие случаи продажи табачной продукции несовершеннолетним происходят в местах, где за прилавком стоят такие же молодые люди.
Инициаторы законопроекта отмечают, что единый возрастной порог обеспечит согласованность регулирования и исключит участие молодых работников, не обладающих достаточной зрелостью и ответственностью, в процессе продажи табака и алкоголя. Они считают, что это снизит доступность вредных продуктов для несовершеннолетних и укрепит систему мер по защите здоровья детей и молодежи.
28 ноября группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России. Инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.
Поправки направлены в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, а также в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.