Тимур Иванов попросил суд разъяснить суть иска об изъятии его имущества
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, выступая по видеоконференцсвязи из СИЗО, заявил о непонимании сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Также она сказал об отсутствии доступа к материалам дела, передает корреспондент «Ведомостей».
Иванов назвал иск «очень объемным» и сказал, что он в том числе касается имущества других лиц.
«В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей и не хочу упустить важные обстоятельства», – пояснил Иванов.
Экс-замминистра обратился к суду с просьбой разъяснить, по какому именно имуществу третьих лиц требуется его пояснение и в каком объеме – за все годы или только по спорным ситуациям.
Ответчиками по иску выступают сам Иванов, его бывшая жена Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, а также ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс Русское Село», ООО «Гринэнерджи».
1 июля 2025 г. Мосгорсуд вынес Иванову приговор по обвинению в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, а 11 ноября Иванов признал долг перед ПСБ и ходатайствовал об открытии процедуры реализации своего имущества.