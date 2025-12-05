Тимур Иванов попросил суд разъяснить суть иска об изъятии его имущества

1 июля 2025 г. Мосгорсуд вынес Иванову приговор по обвинению в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». 9 сентября 2025 г. апелляция признала законным 13-летний срок Иванову, а 11 ноября Иванов признал долг перед ПСБ и ходатайствовал об открытии процедуры реализации своего имущества.