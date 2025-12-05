«Ростелеком» предупредил о фейковых сайтах прямой линии Путина
«Ростелеком» зафиксировал появление поддельных интернет-ресурсов, имитирующих площадки для отправки вопросов на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления компании Сергей Онянов.
По его словам, аферисты не дремлют, создавая новые уловки.
«Существует множество поддельных сайтов и звонков. Единственным официальным ресурсом является сайт москва-путину.рф», – отметил Онянов (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что направить обращение можно также через SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники», а также через чат-бота в мессенджере Max.