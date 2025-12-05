«Ростелеком» предупредил о фейковых сайтах прямой линии Путина

Прием вопросов на прямую линию начался 4 декабря в 15:00 и продолжится до завершения эфира. Прямая линия с Путиным в 2025 г. состоится 19 декабря в 12:00 мск. Формат мероприятия с 2020 г. совмещен с большой пресс-конференцией и с 2023 г. проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».