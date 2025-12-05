Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Ростелеком» предупредил о фейковых сайтах прямой линии Путина

Ведомости

«Ростелеком» зафиксировал появление поддельных интернет-ресурсов, имитирующих площадки для отправки вопросов на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления компании Сергей Онянов.

По его словам, аферисты не дремлют, создавая новые уловки.

«Существует множество поддельных сайтов и звонков. Единственным официальным ресурсом является сайт москва-путину.рф», – отметил Онянов (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что направить обращение можно также через SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники», а также через чат-бота в мессенджере Max.

Прием вопросов на прямую линию начался 4 декабря в 15:00 и продолжится до завершения эфира. Прямая линия с Путиным в 2025 г. состоится 19 декабря в 12:00 мск. Формат мероприятия с 2020 г. совмещен с большой пресс-конференцией и с 2023 г. проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте