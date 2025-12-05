Газета
Суд частично удовлетворил изъятие у Тимура Иванова имущества на 1,2 млрд рублей

Ведомости

Пресненский райсуд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в доход государства имущества на 1,2 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей».

В ходе заседания Иванов заявил о непонимании сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Он назвал иск «очень объемным» и сказал, что он в том числе касается имущества других лиц.

Иванова приговорили к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 млн руб. летом 2025 г. Экс-замминистра признали виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».

25 ноября Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Требование об объявлении чиновника банкротом представлял банк ПСБ.

