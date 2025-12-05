Хинштейн: из курского приграничья вывезено 420 тел погибших граждан

Хинштейн напомнил, что в начале года был создан реестр лиц, с которыми была потеряна связь. В него вошли 2127 человек. По словам губернатора, 1637 из них были найдены, включая 1366 живых. Из оставшихся 490 человек 77 удалось обнаружить живыми, а 128 – погибшими.