Хинштейн: из курского приграничья вывезено 420 тел погибших граждан
Из приграничных территорий Курской области с начала 2025 г. вывезено 420 тел мирных жителей, погибших в результате действий украинских военных. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава области отметил, что вывоз тел остается сложной и опасной задачей, поскольку обстановка в приграничье продолжает быть напряженной. По его словам, эвакуацию тел организуют российские военные при поддержке волонтеров и сотрудников МЧС. После вывоза проводится процедура опознания, и, как подчеркнул Хинштейн, большинство погибших удалось установить и передать родственникам.
В ходе интервью губернатор также сообщил, что судьба 285 жителей приграничных районов остается неизвестной после вторжения вооруженных сил Украины на территорию региона.
Хинштейн напомнил, что в начале года был создан реестр лиц, с которыми была потеряна связь. В него вошли 2127 человек. По словам губернатора, 1637 из них были найдены, включая 1366 живых. Из оставшихся 490 человек 77 удалось обнаружить живыми, а 128 – погибшими.